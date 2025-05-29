«Он без ума от тенниса». Джек Дрейпер — о присутствии своего дедушки на «Ролан Гаррос»

Пятая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер рассказал, что на «Ролан Гаррос» — 2025 за него воочию болеет его дедушка.

«Мои бабушка и дедушка — огромная часть моей жизни. Мой дедушка без ума от тенниса, он настоящий фанат. Он в курсе всего, что происходит в теннисном мире. Это наполняет его жизнь смыслом.

Его жена, моя бабушка, страдающая деменцией, раньше тоже жила этим. Сейчас за ней ухаживают в Великобритании. Обычно этим занимается дедушка, но сейчас у него небольшой отпуск.

Теннис вызывает у него невероятный восторг. Для меня невероятно важно, чтобы он был здесь, — это очень вдохновляет. Мне очень повезло с ними. Делить с ними такие моменты — нечто особенное», — приводит слова Дрейпера Daily Mail.