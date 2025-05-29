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Карлос Алькарас — о новой стрижке: мне повезло, что барбер смог приехать в Париж

Карлос Алькарас — о новой стрижке: мне повезло, что барбер смог приехать в Париж
Карлос Алькарас
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Испанский теннисист вторая ракетка мира Карлос Алькарас поделился подробностями того, как посреди Открытого чемпионата Франции — 2025 решил обновить причёску на голове.

«Ну, он свободен (барбер). Мне повезло, что он смог приехать в Париж посмотреть мои матчи. Сказал ему взять с собой всё, что нужно для того, чтобы меня подстричь. Думаю, все видели мои волосы, мою бороду…» — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Ранее Карлос Алькарас в матче второго круга Открытого чемпионата Франции одержал победу над венгерским спортсменом Фабианом Марожаном (56-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 6:1, 4:6, 6:1, 6:2.

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