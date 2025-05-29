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Елена Рыбакина объяснила, почему повесила на сумку трендовую игрушку Лабубу

Елена Рыбакина объяснила, почему повесила на сумку трендовую игрушку Лабубу
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Чемпионка Уимблдона-2022, 11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, почему повесила на свою теннисную сумку знаменитую плюшевую игрушку Лабубу. Эти игрушки созданы в виде монстров с устрашающими выражениями лица.

— Заметил игрушку Лабубу у вас на сумке. Классный выбор. Чем вам понравилась игрушка? Есть ли у неё особенная история или это просто талисман, бижутерия?
— Если честно, это подарок фаната в Страсбурге. Он мне подарил, я решила надеть на сумку. Я знаю, что они очень популярны, но я сильно не следила, чтобы прямо умирать по этим игрушкам — нет, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

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