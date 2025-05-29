Танаси Коккинакис раскрыл, чем будет заниматься после ухода из тенниса

29-летний австралийский теннисист Танаси Коккинакис поделился тем, чем займёт себя после завершения спортивной карьеры.

«Я задумывался о жизни после тенниса ещё раньше, когда думал, что у меня всё закончено. Но теперь я исследую разные направления – создаю подкасты, работаю на телевидении.

Собираюсь попробовать себя в комментатора на «Ролан Гаррос», это будет интересно. Кто знает – может, в будущем будут телешоу, работа в медиа. Мне это всегда нравилось, ведь я чувствую себя довольно уверенно перед камерой и микрофоном.

Стараюсь не заглядывать слишком далеко вперёд, но держу ногу в этой двери, потому что многие играют в теннис, а потом задаются вопросом: а что дальше? Но, конечно, теннис – в приоритете. Я буду заниматься им, пока это возможно», – приводит слова Коккинакиса пресс-служба Australian Оpen.

Последний раз Коккинакис выходил на корт в матче парного разряда (с Ником Кирьосом) на Australian Open — 2025. Они снялись по ходу матча первого круга с соотечественниками Джеймсом Даквортом и Александаром Вукичем при счёте 5:7, 2:3 из-за травмы Коккинакиса. Известно, что спортсмен травмировал грудную клетку.