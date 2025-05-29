Коккинакис: многие теннисисты боятся ответственности, если скажут что-то честно и открыто

29-летний австралийский теннисист Танаси Коккинакис рассказал, что хочет знать об игроках в туре больше такого, что остаётся вне спорта. Он отметил, что некоторые из них боятся последствий из-за своих слов.

«В теннисе всё очень сдержанно, ты не можешь сказать слишком много. Мне было бы интересно узнать, как выглядит жизнь других игроков вне корта. Всё ли у них выстроено вокруг тенниса или они наслаждаются жизнью и находят баланс? Чем они занимаются в свободное время – это интересная тема, а не просто стандартные ответы вроде: «Я сплю, правильно питаюсь и готовлюсь к следующей тренировке».

Я был бы не против, если бы игроки больше раскрывались. Думаю, дело не в журналистах. Скорее, в готовности самих игроков быть откровенными, ведь многие боятся возможных последствий, если скажут что-то честно и открыто», – приводит слова Коккинакиса пресс-служба Australian Оpen.