Мухова — о травме: если другие методы не сработают, придётся вернуться в операционную
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13-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова рассказала о серьёзных проблемах с правым запястьем. В 2024 году она перенесла операцию на левом.
В первом круге «Ролан Гаррос» — 2025 Мухова проиграла американке Алисии Паркс — 3:6, 6:2, 1:6.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 22:15 МСК
13
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|1
|
|2
|6
52
Алисия Паркс
А. Паркс
«Я хотела играть здесь. Всё ждала. В один день становилось лучше, а потом хуже, но, к сожалению, последние несколько дней я испытывала сильную боль.
Я проходила консервативное лечение левого запястья в течение полугода, а потом всё равно сделала операцию. Для меня это всегда последний вариант, я не хочу этого делать. Попробую альтернативные методы, но, если они не сработают, мне придётся вернуться в операционную», — приводит слова Муховой Tennis World USA.
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