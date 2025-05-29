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Мухова — о травме: если другие методы не сработают, придётся вернуться в операционную

Мухова — о травме: если другие методы не сработают, придётся вернуться в операционную
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13-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова рассказала о серьёзных проблемах с правым запястьем. В 2024 году она перенесла операцию на левом.

В первом круге «Ролан Гаррос» — 2025 Мухова проиграла американке Алисии Паркс — 3:6, 6:2, 1:6.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 22:15 МСК
Каролина Мухова
13
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 1
6 		2 6
         
Алисия Паркс
52
США
Алисия Паркс
А. Паркс

«Я хотела играть здесь. Всё ждала. В один день становилось лучше, а потом хуже, но, к сожалению, последние несколько дней я испытывала сильную боль.

Я проходила консервативное лечение левого запястья в течение полугода, а потом всё равно сделала операцию. Для меня это всегда последний вариант, я не хочу этого делать. Попробую альтернативные методы, но, если они не сработают, мне придётся вернуться в операционную», — приводит слова Муховой Tennis World USA.

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