Мухова — о травме: если другие методы не сработают, придётся вернуться в операционную

13-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова рассказала о серьёзных проблемах с правым запястьем. В 2024 году она перенесла операцию на левом.

В первом круге «Ролан Гаррос» — 2025 Мухова проиграла американке Алисии Паркс — 3:6, 6:2, 1:6.

«Я хотела играть здесь. Всё ждала. В один день становилось лучше, а потом хуже, но, к сожалению, последние несколько дней я испытывала сильную боль.

Я проходила консервативное лечение левого запястья в течение полугода, а потом всё равно сделала операцию. Для меня это всегда последний вариант, я не хочу этого делать. Попробую альтернативные методы, но, если они не сработают, мне придётся вернуться в операционную», — приводит слова Муховой Tennis World USA.