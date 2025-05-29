Мирра Андреева — Эшлин Крюгер: россиянка взяла первый сет на «РГ», отыгравшись с 1:3

Сегодня, 29 мая, продолжается «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В эти минуты проходит матч второго круга между шестой ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой и американкой Эшлин Крюгер, занимающей 35-ю строчку мирового рейтинга WTA.

Первый сет поединка остался за россиянкой. Андреева взяла пять геймов подряд, отыгравшись со счёта 1:3. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт личных встреч 1-0 в пользу Крюгер. Она выиграла у Андреевой во втором круге US Open — 2024 — 6:1, 6:4.

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.