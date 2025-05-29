Мирра Андреева — Эшлин Крюгер: россиянка взяла первый сет на «РГ», отыгравшись с 1:3
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Сегодня, 29 мая, продолжается «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В эти минуты проходит матч второго круга между шестой ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой и американкой Эшлин Крюгер, занимающей 35-ю строчку мирового рейтинга WTA.
Первый сет поединка остался за россиянкой. Андреева взяла пять геймов подряд, отыгравшись со счёта 1:3. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 12:10 МСК
6
Мирра Андреева
М. Андреева
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|3
|
|4
35
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Счёт личных встреч 1-0 в пользу Крюгер. Она выиграла у Андреевой во втором круге US Open — 2024 — 6:1, 6:4.
«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.
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