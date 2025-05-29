Александр Бублик совершил камбэк и вышел в 3-й круг «Ролан Гаррос», обыграв де Минора

Казахстанский теннисист 62-я ракетка мира Александр Бублик оказался сильнее представителя Австралии девятой ракетки мира Алекса де Минора во втором круге Открытого чемпионата Франции — 2025. Бублик одержал победу со счётом 2:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:2.

Матч продолжался 2 часа 52 минуты. За это время де Минор реализовал 6 брейк-пойнтов из 13 возможных, выполнил четыре подачи навылет и допустил восемь двойных ошибок. Бублику удалось выполнить 10 эйсов, он реализовал 6 брейк-пойнтов из 14 возможных и допустил 14 двойных ошибок.

В третьем круге престижного турнира в Париже Александр Бублик сыграет с сильнейшим в поединке Энрике Роша (Португалия) — Якуб Меншик (Чехия).