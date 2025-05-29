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Алекс де Минор — Александр Бублик, результат матча 29 мая 2025, счет 2:3, 2-й круг Ролан Гаррос

Александр Бублик совершил камбэк и вышел в 3-й круг «Ролан Гаррос», обыграв де Минора
Александр Бублик
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Казахстанский теннисист 62-я ракетка мира Александр Бублик оказался сильнее представителя Австралии девятой ракетки мира Алекса де Минора во втором круге Открытого чемпионата Франции — 2025. Бублик одержал победу со счётом 2:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:2.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 12:10 МСК
Алекс де Минор
9
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 4 3 2
2 		2 6 6 6
             
Александр Бублик
62
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Матч продолжался 2 часа 52 минуты. За это время де Минор реализовал 6 брейк-пойнтов из 13 возможных, выполнил четыре подачи навылет и допустил восемь двойных ошибок. Бублику удалось выполнить 10 эйсов, он реализовал 6 брейк-пойнтов из 14 возможных и допустил 14 двойных ошибок.

В третьем круге престижного турнира в Париже Александр Бублик сыграет с сильнейшим в поединке Энрике Роша (Португалия) — Якуб Меншик (Чехия).

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