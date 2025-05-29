Хромачёва и Штолляр не смогли выйти во второй круг парного «Ролан Гаррос» — 2025
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Российская теннисистка Ирина Хромачёва в тандеме с венгерской спортсменкой Фанни Штолляр не смогли обыграть тандем китаянок Ван Синьюй и Чжэн Сайсай в первом круге парного разряда Открытого чемпионата Франции — 2025. Счёт — 4:6, 6:4, 4:6.
Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1-й круг
29 мая 2025, четверг. 12:15 МСК
Ирина Хромачёва
Фанни Штолляр
И. Хромачёва Ф. Штолляр
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|4
|6
Ван Синьюй
Чжэн Сайсай
В. Синьюй Ч. Сайсай
Матч продолжался 2 часа 17 минут. За это время Хромачёва и Штолляр реализовали 5 брейк-пойнтов из 14 возможных, выполнили одну подачу навылет и допустили 10 двойных ошибок. Синьюй и Сайсай не удалось выполнить ни одного эйса, они реализовали шесть брейк-пойнтов из девяти возможных и допустили шесть двойных ошибок.
Во втором круге соревнований Синьюй и Сайсай сыграют с норвежкой Улрикке Эйкери и японкой Эри Ходзуми.
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