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Хромачёва, Штолляр — Синьюй, Сайсай, результат матча 29 мая 2025, счет 2:1, 2-й круг Ролан Гаррос

Хромачёва и Штолляр не смогли выйти во второй круг парного «Ролан Гаррос» — 2025
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Российская теннисистка Ирина Хромачёва в тандеме с венгерской спортсменкой Фанни Штолляр не смогли обыграть тандем китаянок Ван Синьюй и Чжэн Сайсай в первом круге парного разряда Открытого чемпионата Франции — 2025. Счёт — 4:6, 6:4, 4:6.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1-й круг
29 мая 2025, четверг. 12:15 МСК
Ирина Хромачёва
Россия
Ирина Хромачёва
Фанни Штолляр
Венгрия
Фанни Штолляр
И. Хромачёва Ф. Штолляр
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		4 6
         
Ван Синьюй
Китай
Ван Синьюй
Чжэн Сайсай
Китай
Чжэн Сайсай
В. Синьюй Ч. Сайсай

Матч продолжался 2 часа 17 минут. За это время Хромачёва и Штолляр реализовали 5 брейк-пойнтов из 14 возможных, выполнили одну подачу навылет и допустили 10 двойных ошибок. Синьюй и Сайсай не удалось выполнить ни одного эйса, они реализовали шесть брейк-пойнтов из девяти возможных и допустили шесть двойных ошибок.

Во втором круге соревнований Синьюй и Сайсай сыграют с норвежкой Улрикке Эйкери и японкой Эри Ходзуми.

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