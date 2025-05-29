Хромачёва и Штолляр не смогли выйти во второй круг парного «Ролан Гаррос» — 2025

Российская теннисистка Ирина Хромачёва в тандеме с венгерской спортсменкой Фанни Штолляр не смогли обыграть тандем китаянок Ван Синьюй и Чжэн Сайсай в первом круге парного разряда Открытого чемпионата Франции — 2025. Счёт — 4:6, 6:4, 4:6.

Матч продолжался 2 часа 17 минут. За это время Хромачёва и Штолляр реализовали 5 брейк-пойнтов из 14 возможных, выполнили одну подачу навылет и допустили 10 двойных ошибок. Синьюй и Сайсай не удалось выполнить ни одного эйса, они реализовали шесть брейк-пойнтов из девяти возможных и допустили шесть двойных ошибок.

Во втором круге соревнований Синьюй и Сайсай сыграют с норвежкой Улрикке Эйкери и японкой Эри Ходзуми.