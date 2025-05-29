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Мирра Андреева — Эшлин Крюгер, результат матча 29 мая 2025, счет 2:0, 2-й круг Ролан Гаррос

Мирра Андреева вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025, обыграв Крюгер
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Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева успешно преодолела второй раунд Открытого чемпионата Франции — 2025. Она одержала победу над американкой Эшлин Крюгер (35-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 12:10 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Эшлин Крюгер
35
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер

Матч продолжался 1 час 14 минут. За это время Андреева выполнила одну подачу навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Крюгер ни одного эйса, четыре двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

За выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос» Мирра Андреева поборется с победительницей матча между представительницей Тайваня Джоанной Гарленд и Юлией Путинцевой из Казахстана.

Календарь "Ролан Гаррос" - 2025 (ж)
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