Мирра Андреева вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025, обыграв Крюгер

Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева успешно преодолела второй раунд Открытого чемпионата Франции — 2025. Она одержала победу над американкой Эшлин Крюгер (35-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 14 минут. За это время Андреева выполнила одну подачу навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Крюгер ни одного эйса, четыре двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

За выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос» Мирра Андреева поборется с победительницей матча между представительницей Тайваня Джоанной Гарленд и Юлией Путинцевой из Казахстана.