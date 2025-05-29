Мирра Андреева вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025, обыграв Крюгер
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Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева успешно преодолела второй раунд Открытого чемпионата Франции — 2025. Она одержала победу над американкой Эшлин Крюгер (35-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 12:10 МСК
6
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
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35
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Матч продолжался 1 час 14 минут. За это время Андреева выполнила одну подачу навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Крюгер ни одного эйса, четыре двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.
За выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос» Мирра Андреева поборется с победительницей матча между представительницей Тайваня Джоанной Гарленд и Юлией Путинцевой из Казахстана.
Комментарии
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