Мирра Андреева — самая молодая теннисистка, которая одержала 20 побед на ТБШ с 2006 года

Россиянка Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой, которой удалось одержать 20 побед на турнирах серии «Большого шлема» с 2006 года. На данный момент Андреевой-младшей 18 лет 26 дней.

В 2006 году отметки в 20 побед удалось достичь чешской спортсменке Николь Вайдишовой, которой на тот момент было 17 лет и 127 дней.

Сегодня, 29 мая, Мирра Андреева переиграла американку Эшлин Крюгер (35-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4. За выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос» Мирра Андреева поборется с победительницей матча между представительницей Тайваня Джоанной Гарленд и Юлией Путинцевой из Казахстана.