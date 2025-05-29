Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева — самая молодая теннисистка, которая одержала 20 побед на ТБШ с 2006 года

Мирра Андреева — самая молодая теннисистка, которая одержала 20 побед на ТБШ с 2006 года
Мирра Андреева
Комментарии

Россиянка Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой, которой удалось одержать 20 побед на турнирах серии «Большого шлема» с 2006 года. На данный момент Андреевой-младшей 18 лет 26 дней.

В 2006 году отметки в 20 побед удалось достичь чешской спортсменке Николь Вайдишовой, которой на тот момент было 17 лет и 127 дней.

Сегодня, 29 мая, Мирра Андреева переиграла американку Эшлин Крюгер (35-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4. За выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос» Мирра Андреева поборется с победительницей матча между представительницей Тайваня Джоанной Гарленд и Юлией Путинцевой из Казахстана.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 12:10 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Эшлин Крюгер
35
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Материалы по теме
Александрова в сете от 3-го круга «Ролан Гаррос»! Мирра уже там, ещё сыграет Рублёв. LIVE!
Live
Александрова в сете от 3-го круга «Ролан Гаррос»! Мирра уже там, ещё сыграет Рублёв. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android