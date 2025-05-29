«Страдала, немного боролась с подачей». Мирра Андреева — о победе во втором круге «РГ»

Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу над американкой Эшлин Крюгер (35-й номер рейтинга) во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025. Матч завершился со счётом 6:3, 6:4.

«Я проиграла ей на US Open, поэтому знала, что этот матч будет очень тяжёлым. Она очень сильный и агрессивный игрок. Я знала, что сегодня должна играть очень хорошо. Старалась сделать всё, что могла. Я страдала, немного боролась с подачей. Но рада, что нашла выход и сохраняла спокойствие. Заставила себя бороться до конца», — сказала Андреева в интервью на корте после матча.

Отметим, что в матче с Крюгер Мирра Андреева допустила шесть двойных ошибок.