«Страдала, немного боролась с подачей». Мирра Андреева — о победе во втором круге «РГ»
Поделиться
Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу над американкой Эшлин Крюгер (35-й номер рейтинга) во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025. Матч завершился со счётом 6:3, 6:4.
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 12:10 МСК
6
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
35
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
«Я проиграла ей на US Open, поэтому знала, что этот матч будет очень тяжёлым. Она очень сильный и агрессивный игрок. Я знала, что сегодня должна играть очень хорошо. Старалась сделать всё, что могла. Я страдала, немного боролась с подачей. Но рада, что нашла выход и сохраняла спокойствие. Заставила себя бороться до конца», — сказала Андреева в интервью на корте после матча.
Отметим, что в матче с Крюгер Мирра Андреева допустила шесть двойных ошибок.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 мая 2025
-
14:45
-
14:42
-
14:31
-
14:30
-
14:10
-
13:52
-
13:52
-
13:46
-
13:35
-
13:26
-
12:52
-
12:47
-
12:30
-
12:28
-
12:25
-
12:23
-
12:16
-
11:56
-
11:32
-
11:30
-
11:07
-
11:04
-
11:00
-
10:50
-
10:45
-
10:45
-
10:36
-
10:30
-
10:29
-
10:21
-
10:16
-
10:12
-
10:00
-
09:42
-
09:30