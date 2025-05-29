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«Страдала, немного боролась с подачей». Мирра Андреева — о победе во втором круге «РГ»

«Страдала, немного боролась с подачей». Мирра Андреева — о победе во втором круге «РГ»
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Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу над американкой Эшлин Крюгер (35-й номер рейтинга) во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025. Матч завершился со счётом 6:3, 6:4.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 12:10 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Эшлин Крюгер
35
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер

«Я проиграла ей на US Open, поэтому знала, что этот матч будет очень тяжёлым. Она очень сильный и агрессивный игрок. Я знала, что сегодня должна играть очень хорошо. Старалась сделать всё, что могла. Я страдала, немного боролась с подачей. Но рада, что нашла выход и сохраняла спокойствие. Заставила себя бороться до конца», — сказала Андреева в интервью на корте после матча.

Отметим, что в матче с Крюгер Мирра Андреева допустила шесть двойных ошибок.

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Комментарии
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