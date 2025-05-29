Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева высказалась о французских болельщиках на «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева высказалась о французских болельщиках на «Ролан Гаррос»
Комментарии

Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева оценила поддержку болельщиков на «Ролан Гаррос» — 2025.

Сегодня, 29 мая, 18-летняя Андреева победила в матче второго круга. Она обыграла американку Эшлин Крюгер со счётом 6:3, 6:4.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 12:10 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Эшлин Крюгер
35
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер

«Честно говоря, могу сказать, что играть здесь перед вами, ребята, потрясающе… Иногда я, возможно, немного страдаю, когда вы кричите «Popopo, allez» перед моей подачей, но это приятно, потому что от этого я получаю дополнительный заряд энергии», — сказала Андреева в интервью на корте после матча.

За выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос» Мирра Андреева поборется с победительницей матча между представительницей Тайваня Джоанной Гарленд и Юлией Путинцевой из Казахстана.

Материалы по теме
«Страдала, немного боролась с подачей». Мирра Андреева — о победе во втором круге «РГ»
Материалы по теме
«Они просто отвратительные». Зрители дико бесят игроков на «РГ» — достали даже россиянина
«Они просто отвратительные». Зрители дико бесят игроков на «РГ» — достали даже россиянина
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android