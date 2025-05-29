Елена Веснина высказалась о выходе Мирры Андреевой в третий круг «Ролан Гаррос»

Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала победу Мирры Андреевой во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025. Сегодня, 29 мая, россиянка обыграла представительницу США Эшлин Крюгер со счётом 6:3, 6:4.

«Хорошая и уверенная победа Мирры над соперницей, которой она проиграла на US Open в прошлом году. Крюгер — атлетичная и мощная теннисистка, хорошо подаёт. Мирра показательно умно против неё сыграла, здорово играла на брейк-пойнтах, грамотно использовала каждый шанс. Она прошла весь матч с хорошим преимуществом и ровной игрой», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.