Елена Веснина высказалась о выходе Мирры Андреевой в третий круг «Ролан Гаррос»
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Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала победу Мирры Андреевой во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025. Сегодня, 29 мая, россиянка обыграла представительницу США Эшлин Крюгер со счётом 6:3, 6:4.
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 12:10 МСК
6
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
35
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
«Хорошая и уверенная победа Мирры над соперницей, которой она проиграла на US Open в прошлом году. Крюгер — атлетичная и мощная теннисистка, хорошо подаёт. Мирра показательно умно против неё сыграла, здорово играла на брейк-пойнтах, грамотно использовала каждый шанс. Она прошла весь матч с хорошим преимуществом и ровной игрой», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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