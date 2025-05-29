Елена Веснина: у Медведева сейчас одна из самых худших полос в карьере

Российская теннисистка олимпийская чемпионка Елена Веснина высказалась по поводу спада результатов экс первой ракетки мира Даниила Медведева.

«У Дани сейчас не самая лучшая полоса в карьере. Можно сказать, что даже одна из самых худших. Он потерял игровую уверенность, которая раньше у него была. Ранее Даня вытягивал все сложные матчи. Казалось, что Медведев может находиться в шаге от поражения, но он не проигрывал. Сейчас же он ведёт в счёте и не может завершить. Нет последнего удара, хладнокровия и где-то веры в свои силы.

Стоит отметить, что жребий у Медведева для первого круга «Ролан Гаррос» был не самым удачным. Норри играл полуфинал Женевы с Джоковичем в три сета. Я смотрела тот матч — уже видела там, что Кэмерон набрал хорошую форму. Дане было сложно. Молодец, что отыгрался с 0:2 и ушёл в пятый сет, но ему не хватило уверенности», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.