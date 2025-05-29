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Елена Рыбакина кратко описала нынешние взаимоотношения со Стефано Вуковым

Елена Рыбакина кратко описала нынешние взаимоотношения со Стефано Вуковым
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Чемпионка Уимблдона-2022, 11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о своём выступлении в текущем сезоне, а также ответила на вопрос о нынешних взаимоотношениях с тренером Стефано Вуковым.

«Это определённо не то начало сезона, которое было у меня раньше. Обычно после предсезонки я играю очень хорошо. В этот раз всё по-другому. В прошлом году я пропустила концовку сезона. Требуется время, чтобы вернуться на тот уровень, на котором я хочу быть. Думаю, что мы движемся в правильном направлении, работаем практически над всем, чтобы улучшаться каждый день.

С Вуковым обычно мы тренируемся вместе между турнирами, а не во время турнира», — приводит слова Рыбакиной Punto de Break.

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