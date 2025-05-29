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Виландер объяснил поражения Медведева, Циципаса и Рууда в первых кругах «Ролан Гаррос»

Виландер объяснил поражения Медведева, Циципаса и Рууда в первых кругах «Ролан Гаррос»
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер высказал мнение о ранних вылетах с «Ролан Гаррос» — 2025 россиянина Даниила Медведева, грека Стефаноса Циципаса и норвежца Каспера Рууда.

«Нынешнее поколение напоминает мне Димитрова, Чилича или Нисикори, тех парней, которые не смогли закрепиться на вершине надолго. Мы знаем почему. Над ними были Джокович, Федерер, Надаль, Маррей и Вавринка.

Сегодня таких двое — Янник Синнер и Карлос Алькарас. Они ведут игру в определённом направлении. На более высоком уровне, не только по качеству своего тенниса, но и по тому, как они играют, всегда двигаются вперёд, рано выходят на мяч», — приводит слова Виландера We love tennis.

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