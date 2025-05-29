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Мирра Андреева повторила достижение Анны Курниковой на «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева повторила достижение Анны Курниковой на «Ролан Гаррос»
Мирра Андреева
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Российская теннисистка шестой номер мирового рейтинга Мирра Андреева повторила достижение соотечественницы Анны Курниковой на «Ролан Гаррос».

Андреева-младшая стала самой молодой теннисисткой, которой удалось три раза подряд выйти в третий круг в женском одиночном разряде с 1999 года после Курниковой. Сегодня, 29 мая, она обыграла американку Эшлин Крюгер.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 12:10 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Эшлин Крюгер
35
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер

Мирра Андреева также стала самой молодой теннисисткой, которой удалось одержать 20 побед на турнирах серии «Большого шлема» с 2006 года. На данный момент Андреевой-младшей 18 лет 26 дней.

За выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос» Мирра Андреева поборется с победительницей матча между представительницей Тайваня Джоанной Гарленд и Юлией Путинцевой из Казахстана.

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