Бублик выполнил удар между ног на сетболе в матче против де Минора
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Казахстанский теннисист 62-я ракетка мира Александр Бублик выполнил твинер — удар между ног — в матче второго круга Открытого чемпионата Франции — 2025 с австралийцем Алексом де Минором. Отметим, что эффектное действие было совершено Бубликом во время сетбола.
Фото: скриншот трансляции
На момент написания новости встреча Бублика и де Минора продолжается уже 2 часа 43 минуты. Казахстанский спортсмен отыгрался при счёте 0-2 по сетам и лидирует в заключительной, пятой партии матча.
В случае победы во втором круге престижного турнира в Париже Александр Бублик сыграет с сильнейшим в поединке Энрике Роша (Португалия) — Якуб Меншик (Чехия). Это будет матч третьего круга Открытого чемпионата Франции.
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 12:10 МСК
9
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
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|6
|4
|3
|2
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|2
|6
|6
|6
62
Александр Бублик
А. Бублик
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