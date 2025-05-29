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Бублик выполнил удар между ног на сетболе в матче против де Минора

Бублик выполнил удар между ног на сетболе в матче против де Минора
Александр Бублик
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Казахстанский теннисист 62-я ракетка мира Александр Бублик выполнил твинер — удар между ног — в матче второго круга Открытого чемпионата Франции — 2025 с австралийцем Алексом де Минором. Отметим, что эффектное действие было совершено Бубликом во время сетбола.

Фото: скриншот трансляции

На момент написания новости встреча Бублика и де Минора продолжается уже 2 часа 43 минуты. Казахстанский спортсмен отыгрался при счёте 0-2 по сетам и лидирует в заключительной, пятой партии матча.

В случае победы во втором круге престижного турнира в Париже Александр Бублик сыграет с сильнейшим в поединке Энрике Роша (Португалия) — Якуб Меншик (Чехия). Это будет матч третьего круга Открытого чемпионата Франции.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 12:10 МСК
Алекс де Минор
9
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 4 3 2
2 		2 6 6 6
             
Александр Бублик
62
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
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