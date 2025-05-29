Бублик выполнил удар между ног на сетболе в матче против де Минора

Казахстанский теннисист 62-я ракетка мира Александр Бублик выполнил твинер — удар между ног — в матче второго круга Открытого чемпионата Франции — 2025 с австралийцем Алексом де Минором. Отметим, что эффектное действие было совершено Бубликом во время сетбола.

Фото: скриншот трансляции

На момент написания новости встреча Бублика и де Минора продолжается уже 2 часа 43 минуты. Казахстанский спортсмен отыгрался при счёте 0-2 по сетам и лидирует в заключительной, пятой партии матча.

В случае победы во втором круге престижного турнира в Париже Александр Бублик сыграет с сильнейшим в поединке Энрике Роша (Португалия) — Якуб Меншик (Чехия). Это будет матч третьего круга Открытого чемпионата Франции.