Джессика Пегула пробилась в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025

Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции — 2025. Во втором раунде она переиграла свою соотечественницу Энн Ли (55-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:6.

Продолжительность матча составила 1 час 44 минуты. За это время Пегула выполнила одну подачу навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Ли четыре эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из семи.

За выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос» Джессика Пегула поспорит с чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой (96-я ракетка мира).