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Энн Ли — Джессика Пегула, результат матча 29 мая 2025, счет 0:2, 2-й круг Ролан Гаррос

Джессика Пегула пробилась в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025
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Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции — 2025. Во втором раунде она переиграла свою соотечественницу Энн Ли (55-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:6.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 13:10 МСК
Энн Ли
55
США
Энн Ли
Э. Ли
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 3
6 		7 7
         
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Продолжительность матча составила 1 час 44 минуты. За это время Пегула выполнила одну подачу навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Ли четыре эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из семи.

За выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос» Джессика Пегула поспорит с чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой (96-я ракетка мира).

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