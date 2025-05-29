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«Один из самых безумных результатов». Журналист — о победе Бублика над де Минором

«Один из самых безумных результатов». Журналист — о победе Бублика над де Минором
Александр Бублик
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Испанский журналист Хосе Морон отреагировал на неожиданную победу 62-й ракетки мира из Казахстана Александра Бублика над девятым номером рейтинга из Австралии Алексом де Минором.

Казахстанец совершил камбэк, проигрывая по сетам со счётом 0-2.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 12:10 МСК
Алекс де Минор
9
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 4 3 2
2 		2 6 6 6
             
Александр Бублик
62
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

«Для меня это один из самых безумных результатов на «Ролан Гаррос» на данный момент. То, что Бублик, человек, который совсем не любит играть на грунте, отыгрался с 0:2 против де Минора — это просто невероятно», — написал Морон в социальных сетях.

В третьем круге престижного турнира в Париже Александр Бублик сыграет с сильнейшим в поединке Энрике Роша (Португалия) — Якуб Меншик (Чехия).

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