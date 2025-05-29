«Один из самых безумных результатов». Журналист — о победе Бублика над де Минором

Испанский журналист Хосе Морон отреагировал на неожиданную победу 62-й ракетки мира из Казахстана Александра Бублика над девятым номером рейтинга из Австралии Алексом де Минором.

Казахстанец совершил камбэк, проигрывая по сетам со счётом 0-2.

«Для меня это один из самых безумных результатов на «Ролан Гаррос» на данный момент. То, что Бублик, человек, который совсем не любит играть на грунте, отыгрался с 0:2 против де Минора — это просто невероятно», — написал Морон в социальных сетях.

В третьем круге престижного турнира в Париже Александр Бублик сыграет с сильнейшим в поединке Энрике Роша (Португалия) — Якуб Меншик (Чехия).