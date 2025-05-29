«Один из самых безумных результатов». Журналист — о победе Бублика над де Минором
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Испанский журналист Хосе Морон отреагировал на неожиданную победу 62-й ракетки мира из Казахстана Александра Бублика над девятым номером рейтинга из Австралии Алексом де Минором.
Казахстанец совершил камбэк, проигрывая по сетам со счётом 0-2.
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 12:10 МСК
9
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|4
|3
|2
|
|2
|6
|6
|6
62
Александр Бублик
А. Бублик
«Для меня это один из самых безумных результатов на «Ролан Гаррос» на данный момент. То, что Бублик, человек, который совсем не любит играть на грунте, отыгрался с 0:2 против де Минора — это просто невероятно», — написал Морон в социальных сетях.
В третьем круге престижного турнира в Париже Александр Бублик сыграет с сильнейшим в поединке Энрике Роша (Португалия) — Якуб Меншик (Чехия).
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