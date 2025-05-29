Александр Бублик на «Ролан Гаррос» в третий раз в карьере отыгрался со счёта 0:2 по сетам

62-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик отыгрался с 0:2 по сетам во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025. Он одержал победу над девятым номером рейтинга австралийцем Алексом де Минором — 2:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:2.

27-летний Бублик в третий раз в карьере совершил подобный камбэк на турнире «Большого шлема». Ранее он отыгрывался с 0:2 на US Open — 2019 и Уимблдоне-2024. На US Open он одолел итальянца Томаса Фаббиано (6:7, 5:7, 6:4, 6:3, 6:3), на Уимблдоне — чеха Якуба Меншика со счётом 4:6, 6:7, 6:4, 6:4, 6:2.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции Александр Бублик сыграет с португальцем Энрике Рошей.