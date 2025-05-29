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Александр Бублик на «Ролан Гаррос» в третий раз в карьере отыгрался со счёта 0:2 по сетам

Александр Бублик на «Ролан Гаррос» в третий раз в карьере отыгрался со счёта 0:2 по сетам
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62-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик отыгрался с 0:2 по сетам во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025. Он одержал победу над девятым номером рейтинга австралийцем Алексом де Минором — 2:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:2.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 12:10 МСК
Алекс де Минор
9
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 4 3 2
2 		2 6 6 6
             
Александр Бублик
62
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

27-летний Бублик в третий раз в карьере совершил подобный камбэк на турнире «Большого шлема». Ранее он отыгрывался с 0:2 на US Open — 2019 и Уимблдоне-2024. На US Open он одолел итальянца Томаса Фаббиано (6:7, 5:7, 6:4, 6:3, 6:3), на Уимблдоне — чеха Якуба Меншика со счётом 4:6, 6:7, 6:4, 6:4, 6:2.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции Александр Бублик сыграет с португальцем Энрике Рошей.

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