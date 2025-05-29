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«Я ошибаюсь, ты смеёшься. Что это, *****?» Зверев — отцу во время матча на «Ролан Гаррос»

«Я ошибаюсь, ты смеёшься. Что это, *****?» Зверев — отцу во время матча на «Ролан Гаррос»
Александр Зверев
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Немецкий теннисист третья ракетка мира Александр Зверев не сдержал эмоций во время матча второго круга Открытого чемпионата Франции — 2025 с нидерландским игроком Йеспером де Йонгом. Он нецензурно высказался в адрес своего отца Александра, который также выполняет тренерские функции.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 13:55 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
4-й сет
2 : 1
1 2 3 4 5
             
3 		6 6 3
6 		1 2 0
             
Йеспер де Йонг
88
Нидерланды
Йеспер де Йонг
Й. де Йонг

«Сидишь и смеёшься. Ты всю игру сидишь и смеёшься, ***. Я ошибаюсь, ты смеёшься. Что это, *****?» — сказал Зверев во время игры.

Александр Зверев проиграл 88-й ракетке мира Йесперу де Йонгу стартовый сет со счётом 3:6, но был сильнее в следующем — 6:1. На корте Симоны Матьё сейчас идёт третий сет. В случае победы Зверев сыграет в третьем круге с сильнейшим в матче Флавио Коболли — Маттео Арнальди.

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