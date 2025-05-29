Екатерина Александрова уверенно вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025

20-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова успешно преодолела барьер второго круга Открытого чемпионата Франции — 2025. Она одержала победу над итальянкой Элизабеттой Коччаретто (89-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:3.

Матч продолжался 1 час 12 минут. За это время Александрова выполнила пять подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Коччаретто один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

За выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос» Екатерина Александрова сыграет с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия) — Вероника Кудерметова (Россия).