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Элизабетта Коччаретто — Екатерина Александрова, результат матча 29 мая 2025, счет 0:2, 2-й круг Ролан Гаррос

Екатерина Александрова уверенно вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025
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20-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова успешно преодолела барьер второго круга Открытого чемпионата Франции — 2025. Она одержала победу над итальянкой Элизабеттой Коччаретто (89-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:3.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 14:25 МСК
Элизабетта Коччаретто
89
Италия
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Екатерина Александрова
20
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Матч продолжался 1 час 12 минут. За это время Александрова выполнила пять подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Коччаретто один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

За выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос» Екатерина Александрова сыграет с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия) — Вероника Кудерметова (Россия).

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