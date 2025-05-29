Якуб Меншик неожиданно проиграл на «Ролан Гаррос» 200-й ракетке мира из Португалии

Чешский теннисист 19-я ракетка мира Якуб Меншик сенсационно уступил в матче второго круга «Ролан Гаррос» 200-й ракетке мира из Португалии Энрике Роше. Меншик вёл по сетам 2-0, но не смог удержать преимущество против 21-летнего оппонента. Встреча завершилась со счётом — 2:6, 1:6, 6:4, 6:3, 6:3 в пользу португальца.

Роша реализовал 5 брейк-пойнтов из 10 возможных, выполнил семь подач навылет и допустил шесть двойных ошибок. Меншику удалось выполнить девять эйсов, он реализовал 6 брейк-пойнтов из 12 возможных и допустил девять двойных ошибок.

В следующем круге Энрике Роша сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом, который также совершил камбэк минутами ранее.