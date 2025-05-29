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Якуб Меншик — Энрике Роша, результат матча 29 мая 2025, счет 2:3, 2-й круг Ролан Гаррос

Якуб Меншик неожиданно проиграл на «Ролан Гаррос» 200-й ракетке мира из Португалии
Энрике Роша
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Чешский теннисист 19-я ракетка мира Якуб Меншик сенсационно уступил в матче второго круга «Ролан Гаррос» 200-й ракетке мира из Португалии Энрике Роше. Меншик вёл по сетам 2-0, но не смог удержать преимущество против 21-летнего оппонента. Встреча завершилась со счётом — 2:6, 1:6, 6:4, 6:3, 6:3 в пользу португальца.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 12:15 МСК
Энрике Роша
200
Португалия
Энрике Роша
Э. Роша
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
2 		1 6 6 6
6 		6 4 3 3
             
Якуб Меншик
19
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик

Роша реализовал 5 брейк-пойнтов из 10 возможных, выполнил семь подач навылет и допустил шесть двойных ошибок. Меншику удалось выполнить девять эйсов, он реализовал 6 брейк-пойнтов из 12 возможных и допустил девять двойных ошибок.

В следующем круге Энрике Роша сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом, который также совершил камбэк минутами ранее.

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