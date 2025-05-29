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«Настоящая шоу-машина!» Пресс-служба «Ролан Гаррос» отреагировала на камбэк Бублика

«Настоящая шоу-машина!» Пресс-служба «Ролан Гаррос» отреагировала на камбэк Бублика
Александр Бублик
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Пресс-служба «Ролан Гаррос» прокомментировала неожиданную победу казахстанского спортсмена Александра Бублика в матче второго круга с австралийцем Алексом де Минором. Счёт — 2:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:2.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 12:10 МСК
Алекс де Минор
9
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 4 3 2
2 		2 6 6 6
             
Александр Бублик
62
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

«Эпический камбэк от настоящей шоу-машины!» — написала пресс-служба турнира в социальных сетях.

Матч продолжался 2 часа 52 минуты. За это время де Минор реализовал 6 брейк-пойнтов из 13 возможных, выполнил четыре подачи навылет и допустил восемь двойных ошибок. Бублику удалось выполнить 10 эйсов, он реализовал 6 брейк-пойнтов из 14 возможных и допустил 14 двойных ошибок.

В третьем круге престижного турнира в Париже Александр Бублик сыграет с Энрике Рошей (Португалия).

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