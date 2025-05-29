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Мирра Андреева: не люблю играть первым запуском, не нравится рано вставать

Мирра Андреева: не люблю играть первым запуском, не нравится рано вставать
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Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о своих предпочтениях в расписании встреч на турнирах.

«Для меня не имеет особого значения, когда я играю. В ближайшее время не стану играть вечерние сессии, потому что у меня будут парные матчи. Так что для меня это не имеет особого значения. Если я меня поставят на вечер, буду счастлива. Что бы они ни решили, меня это устраивает.

Заметила, что в ранних кругах турниров «Большого шлема» я играю первый матч где-то в 11 утра. Не знаю почему, но, возможно, потому что позже у меня пара, поэтому имеет смысл поставить меня первой. Не люблю играть первым запуском, потому что не люблю рано вставать. Но, знаете, пока всё складывается хорошо, так что не думаю, что могу на это жаловаться», — приводит слова Андреевой Punto de Break.

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