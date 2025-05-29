Мирра Андреева рассказала, чем занимается в свободное от тенниса время

Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, чем предпочитает заниматься после тренировок и поединков.

«В жизни ничего не изменилось, кроме того, что мне больше не нужно ходить в школу, потому что я её закончила. Так что, слава богу, стало на одну проблему меньше. Пока что я по-прежнему ничего не делаю.

Когда я заканчиваю матчи или тренировки, иду домой или в отель, там отдыхаю, расслабляюсь, лежу в кровати. В последнее время смотрю сериалы. Могу сказать, что начала читать много книг. Мой двоюродный брат подарил мне четыре книги на день рождения. Сейчас ищу новую книгу, чтобы не смотреть постоянно в телефон и провести немного времени с пользой», — приводит слова Андреевой Punto de Break.