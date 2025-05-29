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Александр Зверев — Йеспер де Йонг, результат матча 29 мая 2025, счет 3:1, 2-й круг Ролан Гаррос

Александр Зверев одолел Йеспера де Йонга во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025
Александр Зверев
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Немецкий теннисист третья ракетка мира Александр Зверев оказался сильнее Йеспера де Йонга в поединке второго круга Открытого чемпионата Франции — 2025. Счёт — 3:6, 6:1, 6:2, 6:3 в пользу Зверева.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 13:55 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
3 		6 6 6
6 		1 2 3
             
Йеспер де Йонг
88
Нидерланды
Йеспер де Йонг
Й. де Йонг

Матч продолжался 2 часа 58 минут. За это время Зверев реализовал 6 брейк-пойнтов из 11 возможных, выполнил восемь подач навылет и допустил одну двойную ошибку. Де Йонгу удалось выполнить четыре эйса, он реализовал два брейк-пойнта из девяти возможных и допустил две двойные ошибки.

В следующем круге представитель Германии Александр Зверев сразится с сильнейшим в итальянском дерби Флавио Коболли и Маттео Арнальди.

Календарь «Ролан Гаррос» - 2025
Сетка «Ролан Гаррос» - 2025
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