Александр Зверев одолел Йеспера де Йонга во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025

Немецкий теннисист третья ракетка мира Александр Зверев оказался сильнее Йеспера де Йонга в поединке второго круга Открытого чемпионата Франции — 2025. Счёт — 3:6, 6:1, 6:2, 6:3 в пользу Зверева.

Матч продолжался 2 часа 58 минут. За это время Зверев реализовал 6 брейк-пойнтов из 11 возможных, выполнил восемь подач навылет и допустил одну двойную ошибку. Де Йонгу удалось выполнить четыре эйса, он реализовал два брейк-пойнта из девяти возможных и допустил две двойные ошибки.

В следующем круге представитель Германии Александр Зверев сразится с сильнейшим в итальянском дерби Флавио Коболли и Маттео Арнальди.