Александр Зверев одолел Йеспера де Йонга во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025
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Немецкий теннисист третья ракетка мира Александр Зверев оказался сильнее Йеспера де Йонга в поединке второго круга Открытого чемпионата Франции — 2025. Счёт — 3:6, 6:1, 6:2, 6:3 в пользу Зверева.
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 13:55 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
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|6
|6
|6
|
|1
|2
|3
88
Йеспер де Йонг
Й. де Йонг
Матч продолжался 2 часа 58 минут. За это время Зверев реализовал 6 брейк-пойнтов из 11 возможных, выполнил восемь подач навылет и допустил одну двойную ошибку. Де Йонгу удалось выполнить четыре эйса, он реализовал два брейк-пойнта из девяти возможных и допустил две двойные ошибки.
В следующем круге представитель Германии Александр Зверев сразится с сильнейшим в итальянском дерби Флавио Коболли и Маттео Арнальди.
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