Вероника Кудерметова вышла в третий круг «Ролан Гаррос», где сыграет с Александровой
Поделиться
46-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова успешно преодолела второй круг Открытого чемпионата Франции — 2025. Она одержала разгромную победу над двукратной победительницей турниров «Большого шлема» чешкой Барборой Крейчиковой (15-й номер рейтинга) со счётом 6:0, 6:2.
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 15:20 МСК
15
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
46
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Матч продолжался 1 час 16 минут. За это время Кудерметова выполнила четыре подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Крейчиковой ни одного эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт.
За выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос» Вероника Кудерметова поспорит с соотечественницей Екатериной Александровой.
Комментарии
- 29 мая 2025
-
17:34
-
17:18
-
17:02
-
16:56
-
16:53
-
16:52
-
16:49
-
16:33
-
16:13
-
16:04
-
15:51
-
15:43
-
15:39
-
15:34
-
15:31
-
15:20
-
15:01
-
14:54
-
14:53
-
14:45
-
14:42
-
14:31
-
14:30
-
14:10
-
13:52
-
13:52
-
13:46
-
13:35
-
13:26
-
12:52
-
12:47
-
12:30
-
12:28
-
12:25
-
12:23