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Барбора Крейчикова — Вероника Кудерметова, результат матча 29 мая 2025, счет 0:2, 2-й круг Ролан Гаррос

Вероника Кудерметова вышла в третий круг «Ролан Гаррос», где сыграет с Александровой
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46-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова успешно преодолела второй круг Открытого чемпионата Франции — 2025. Она одержала разгромную победу над двукратной победительницей турниров «Большого шлема» чешкой Барборой Крейчиковой (15-й номер рейтинга) со счётом 6:0, 6:2.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 15:20 МСК
Барбора Крейчикова
15
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		3
6 		6
         
Вероника Кудерметова
46
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

Матч продолжался 1 час 16 минут. За это время Кудерметова выполнила четыре подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Крейчиковой ни одного эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт.

За выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос» Вероника Кудерметова поспорит с соотечественницей Екатериной Александровой.

Календарь "Ролан Гаррос" - 2025 (ж)
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