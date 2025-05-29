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Мирра Андреева, «Ролан Гаррос» — 2025: результаты матчей на 29 мая, следующая соперница, путь до титула

Мирра Андреева, «Ролан Гаррос» — 2025: результаты матчей на 29 мая, следующая соперница
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В эти дни проходят матчи женского одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции — 2025 по теннису. «Чемпионат» публикует результаты игр и возможный турнирный путь до титула шестой ракетки мира 18-летней российской теннисистки Мирры Андреевой.

Проведённые матчи Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» — 2025:

  • первый круг: Мирра Андреева — Кристина Букша (Испания) — 6:4, 6:3;
  • второй круг: Мирра Андреева — Эшлин Крюгер (США) — 6:3, 6:4.

Следующий матч Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» — 2025:

  • третий круг: Юлия Путинцева (Казахстан).

Возможная сетка Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» — 2025:

  • 1/8 финала: Паула Бадоса (Испания);
  • 1/4 финала: Джессика Пегула (США);
  • полуфинал: Кори Гауфф (США);
  • финал: Арина Соболенко (Беларусь).
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