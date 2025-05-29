Юлия Путинцева пробилась в третий круг «Ролан Гаррос», где встретится с Миррой Андреевой

31-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025. Во втором круге она одолела представительницу Тайваня Джоанну Гарленд (175-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:5), 6:3.

Матч продолжался 1 час 59 минут. За это время Путинцева выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 16. На счету Гарленд ни одного эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции Юлия Путинцева сразится с шестой ракеткой мира 18-летней российской теннисисткой Миррой Андреевой.