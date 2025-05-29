Юлия Путинцева пробилась в третий круг «Ролан Гаррос», где встретится с Миррой Андреевой
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31-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025. Во втором круге она одолела представительницу Тайваня Джоанну Гарленд (175-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:5), 6:3.
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 14:45 МСК
175
Джоанна Гарленд
Д. Гарленд
Окончен
0 : 2
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31
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Матч продолжался 1 час 59 минут. За это время Путинцева выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 16. На счету Гарленд ни одного эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.
В третьем круге Открытого чемпионата Франции Юлия Путинцева сразится с шестой ракеткой мира 18-летней российской теннисисткой Миррой Андреевой.
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