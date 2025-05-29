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Джоанна Гарленд — Юлия Путинцева, результат матча 29 мая 2025, счет 0:2, 2-й круг Ролан Гаррос

Юлия Путинцева пробилась в третий круг «Ролан Гаррос», где встретится с Миррой Андреевой
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31-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025. Во втором круге она одолела представительницу Тайваня Джоанну Гарленд (175-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:5), 6:3.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 14:45 МСК
Джоанна Гарленд
175
Китайский Тайбэй
Джоанна Гарленд
Д. Гарленд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		3
7 7 		6
         
Юлия Путинцева
31
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева

Матч продолжался 1 час 59 минут. За это время Путинцева выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 16. На счету Гарленд ни одного эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции Юлия Путинцева сразится с шестой ракеткой мира 18-летней российской теннисисткой Миррой Андреевой.

Календарь "Ролан Гаррос" - 2025
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