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Мирра Андреева ответила, предпочтёт ли она победу на ТБШ званию первой ракетки мира

Мирра Андреева ответила, предпочтёт ли она победу на ТБШ званию первой ракетки мира
Мирра Андреева
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Российская теннисистка шестой номер рейтинга Мирра Андреева после победы над американской спортсменкой Эшлин Крюгер рассказала, является ли для неё важным стать сильнейшей в мировом рейтинге.

— Что бы ты выбрала — выиграть «Шлем» или стать первой ракеткой мира?
— Я бы выбрала выиграть «Шлем», а не быть первой ракеткой, — сказала Андреева-младшая на пресс-конференции.

Ранее Мирра Андреева повторила достижение соотечественницы Анны Курниковой на «Ролан Гаррос». Она стала самой молодой теннисисткой, которой удалось три раза подряд выйти в третий круг в женском одиночном разряде с 1999 года после Курниковой.

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