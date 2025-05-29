Мирра Андреева ответила, предпочтёт ли она победу на ТБШ званию первой ракетки мира

Российская теннисистка шестой номер рейтинга Мирра Андреева после победы над американской спортсменкой Эшлин Крюгер рассказала, является ли для неё важным стать сильнейшей в мировом рейтинге.
— Что бы ты выбрала — выиграть «Шлем» или стать первой ракеткой мира?
— Я бы выбрала выиграть «Шлем», а не быть первой ракеткой, — сказала Андреева-младшая на пресс-конференции.
Ранее Мирра Андреева повторила достижение соотечественницы Анны Курниковой на «Ролан Гаррос». Она стала самой молодой теннисисткой, которой удалось три раза подряд выйти в третий круг в женском одиночном разряде с 1999 года после Курниковой.