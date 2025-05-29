Александр Зверев, «Ролан Гаррос» — 2025: результаты матчей на 29 мая, следующий соперник

В эти дни проходят матчи мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции — 2025 по теннису. «Чемпионат» публикует результаты игр и возможный турнирный путь до титула третьей ракетки мира немецкого теннисиста Александра Зверева.
Проведённые матчи Александра Зверева на «Ролан Гаррос» — 2025:
первый круг: Александр Зверев — Лёнер Тьен (США) — 6:3, 6:3, 6:4;
второй круг: Александр Зверев — Йеспер де Йонг (Нидерланды) — 3:6, 6:1, 6:2, 6:3.
Следующий матч Александра Зверева на «Ролан Гаррос» — 2025:
третий круг: Флавио Коболли или Маттео Арнальди (оба — Италия).
Возможная сетка Александра Зверева на «Ролан Гаррос» — 2025:
1/8 финала: Александр Шевченко (Казахстан);
1/4 финала: Новак Джокович (Сербия);
полуфинал: Карлос Алькарас (Испания);
финал: Янник Синнер (Италия).