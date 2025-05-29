Янник Синнер уверенно обыграл завершающего карьеру Гаске и вышел в 3-й круг «Ролан Гаррос»
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер уверенно вышел в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025.
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 15:20 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|0
|4
166
Ришар Гаске
Р. Гаске
В матче второго круга Синнер (1) со счётом 6:3, 6:0, 6:4 обыграл бывшую седьмую ракетку мира (ныне 166-ю) 38-летнего француза Ришара Гаске (WC), который на «Ролан Гаррос» завершает свою карьеру.
Встреча Синнера с Гаске продлилась 1 час и 59 минут. В её рамках Янник три раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Ришара два эйса, пять двойных ошибок и три нереализованных брейк-пойнта.
Соперником Синнера за выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос» станет 34-я ракетка мира чех Иржи Легечка.
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