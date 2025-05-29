Янник Синнер уверенно обыграл завершающего карьеру Гаске и вышел в 3-й круг «Ролан Гаррос»

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер уверенно вышел в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025.

В матче второго круга Синнер (1) со счётом 6:3, 6:0, 6:4 обыграл бывшую седьмую ракетку мира (ныне 166-ю) 38-летнего француза Ришара Гаске (WC), который на «Ролан Гаррос» завершает свою карьеру.

Встреча Синнера с Гаске продлилась 1 час и 59 минут. В её рамках Янник три раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Ришара два эйса, пять двойных ошибок и три нереализованных брейк-пойнта.

Соперником Синнера за выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос» станет 34-я ракетка мира чех Иржи Легечка.