Янник Синнер установил уникальное достижение для игрока Открытой эры на ТБШ

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер установил уникальное достижение для Открытой эры (период начиная с 1968 года) в мужском теннисе, сообщает Opta Ace.

Синнер стал первым игроком Открытой эры, которому удалось выиграть свои первые 18 матчей в мужском одиночном разряде турниров «Большого шлема» с игроками, для которых эти мэйджоры были домашними.

Рекордную 18-ю победу Синнер одержал сегодня, 29 мая. Во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025 Янник (1) со счётом 6:3, 6:0, 6:4 одолел бывшую седьмую ракетку мира (ныне 166-ю) 38-летнего француза Ришара Гаске (WC). Для Гаске «Ролан Гаррос» является домашним ТБШ.