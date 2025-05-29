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Янник Синнер установил уникальное достижение для игрока Открытой эры на ТБШ

Янник Синнер установил уникальное достижение для игрока Открытой эры на ТБШ
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер установил уникальное достижение для Открытой эры (период начиная с 1968 года) в мужском теннисе, сообщает Opta Ace.

Синнер стал первым игроком Открытой эры, которому удалось выиграть свои первые 18 матчей в мужском одиночном разряде турниров «Большого шлема» с игроками, для которых эти мэйджоры были домашними.

Рекордную 18-ю победу Синнер одержал сегодня, 29 мая. Во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025 Янник (1) со счётом 6:3, 6:0, 6:4 одолел бывшую седьмую ракетку мира (ныне 166-ю) 38-летнего француза Ришара Гаске (WC). Для Гаске «Ролан Гаррос» является домашним ТБШ.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 15:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
3 		0 4
             
Ришар Гаске
166
Франция
Ришар Гаске
Р. Гаске
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