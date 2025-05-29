Андрей Рублёв вышел в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025, где сразится с Фисом

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025.

В матче второго круга Рублёв (17) со счётом 7:6 (7:1), 6:1, 7:6 (7:5) обыграл 91-ю ракетку мира из Австралии Адама Уолтона.

Встреча Рублёва с Уолтоном продлилась 2 часа и 26 минут. В её рамках Рублёв 18 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 14 заработанных. В активе его соперника семь эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Следующим соперником Рублёва на «Ролан Гаррос» станет 14-я ракетка мира 20-летний француз Артюр Фис (14).