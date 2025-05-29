Кори Гауфф уверенно обыграла квалифаера во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025
Поделиться
Чемпионка US Open – 2023 вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф уверенно вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025.
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 17:00 МСК
172
Тереза Валентова
Т. Валентова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
2
Кори Гауфф
К. Гауфф
В матче второго круга Гауфф (2) со счётом 6:2, 6:4 одолела 172-ю ракетку мира 18-летнюю чешку Терезу Валентову (Q).
Встреча Гауфф с Валентовой продлилась 1 час и 16 минут. В её рамках Гауфф два раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Терезы два эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.
Следующей соперницей Гауфф в Париже станет 47-я ракетка мира из Чехии Мари Боузкова.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 мая 2025
-
19:19
-
18:56
-
18:55
-
18:18
-
18:06
-
17:34
-
17:18
-
17:02
-
16:56
-
16:53
-
16:52
-
16:49
-
16:33
-
16:13
-
16:04
-
15:51
-
15:43
-
15:39
-
15:34
-
15:31
-
15:20
-
15:01
-
14:54
-
14:53
-
14:45
-
14:42
-
14:31
-
14:30
-
14:10
-
13:52
-
13:52
-
13:46
-
13:35
-
13:26
-
12:52