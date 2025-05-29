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Кори Гауфф — Тереза Валентова, результат матча 29 мая 2025 года, счет 2:0, второй круг «Ролан Гаррос»

Кори Гауфф уверенно обыграла квалифаера во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025
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Чемпионка US Open – 2023 вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф уверенно вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 17:00 МСК
Тереза Валентова
172
Чехия
Тереза Валентова
Т. Валентова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

В матче второго круга Гауфф (2) со счётом 6:2, 6:4 одолела 172-ю ракетку мира 18-летнюю чешку Терезу Валентову (Q).

Встреча Гауфф с Валентовой продлилась 1 час и 16 минут. В её рамках Гауфф два раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Терезы два эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.

Следующей соперницей Гауфф в Париже станет 47-я ракетка мира из Чехии Мари Боузкова.

Сетка «Ролан Гаррос» - 2025
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