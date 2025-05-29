Рахимова и Сискова обыграли дуэт Киченок/Ястремская и вышли во второй круг «Ролан Гаррос»

В Париже завершился поединок первого круга женского турнира парного разряда в рамках «Ролан Гаррос» — 2025, в котором россиянка Камилла Рахимова и чешка Анна Сискова нанесли поражение украинскому дуэту Надежда Киченок/Даяна Ястремская со счётом 6:4, 6:4.
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Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты. Победительницы не выполнили ни одного эйса, допустили три двойные ошибки и реализовали шесть брейк-пойнтов из семи. Их соперницы один раз подали навылет, пять раз ошиблись на подаче и использовали четыре брейк-пойнта из семи.
Примечательно, что во втором сете российско-чешский дуэт вёл по геймам 5:0, однако украинки едва не отыгрались, забрав четыре гейма кряду.
Во втором круге Рахимова и Сискова встретятся с парой Елена Остапенко (Латвия)/Се Шувэй (Тайвань).
- 29 мая 2025
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