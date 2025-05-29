«Это настоящий цирк». Мунар раскритиковал толпу после поражения от Фиса на «Ролан Гаррос»

57-я ракетка мира испанский теннисист Хауме Мунар раскритиковал публику «Ролан Гаррос» — 2025 после тяжёлого поражения в пяти сетах от 14-й ракетки мира из Франции Артюра Фиса.

«Буду предельно честным. Я считаю совершенно нормальным, когда толпа болеет за другого игрока, я привык к этому, меня это не беспокоит. А вот что является абсолютным проявлением неуважения, так это не прекращать петь, выкрикивать всякую ерунду и постоянно сбивать, потому что это мешает нормальному ходу игры. Они устраивают увлекательное шоу, но не понимают, что мы делаем свою работу. Это самая назойливая и фанатичная толпа в мире, флаг здесь имеет слишком большое значение.

В Нью-Йорке и Австралии по-другому понимают спорт. Они могут много болеть, у них есть чувство зрелищности, однако они никогда не проявляют неуважения к игрокам. На этом турнире людям нужно немного успокоиться, потому что это настоящий цирк», — приводит слова Мунара Punto de Break.

Отметим, что в следующем круге «Ролан Гаррос» Фис сразится с россиянином Андреем Рублёвым (17).