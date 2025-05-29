Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это настоящий цирк». Мунар раскритиковал толпу после поражения от Фиса на «Ролан Гаррос»

«Это настоящий цирк». Мунар раскритиковал толпу после поражения от Фиса на «Ролан Гаррос»
Аудио-версия:
Комментарии

57-я ракетка мира испанский теннисист Хауме Мунар раскритиковал публику «Ролан Гаррос» — 2025 после тяжёлого поражения в пяти сетах от 14-й ракетки мира из Франции Артюра Фиса.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 12:10 МСК
Хауме Мунар
57
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 3 		6 4 6 6 4
7 7 		7 7 2 0 6
             
Артюр Фис
14
Франция
Артюр Фис
А. Фис

«Буду предельно честным. Я считаю совершенно нормальным, когда толпа болеет за другого игрока, я привык к этому, меня это не беспокоит. А вот что является абсолютным проявлением неуважения, так это не прекращать петь, выкрикивать всякую ерунду и постоянно сбивать, потому что это мешает нормальному ходу игры. Они устраивают увлекательное шоу, но не понимают, что мы делаем свою работу. Это самая назойливая и фанатичная толпа в мире, флаг здесь имеет слишком большое значение.

В Нью-Йорке и Австралии по-другому понимают спорт. Они могут много болеть, у них есть чувство зрелищности, однако они никогда не проявляют неуважения к игрокам. На этом турнире людям нужно немного успокоиться, потому что это настоящий цирк», — приводит слова Мунара Punto de Break.

Отметим, что в следующем круге «Ролан Гаррос» Фис сразится с россиянином Андреем Рублёвым (17).

Материалы по теме
Рублёв — в 3-м круге «РГ»! А кто-то из россиянок уже точно будет во второй неделе турнира
Рублёв — в 3-м круге «РГ»! А кто-то из россиянок уже точно будет во второй неделе турнира
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android