Новак Джокович — Корентен Муте: серб взял первый сет в матче второго круга «Ролан Гаррос»

Завершился первый сет в матче второго круга мужского турнира в рамках «Ролан Гаррос» — 2025, в котором встречаются шестая ракетка мира серб Новак Джокович и 73-й номер рейтинга ATP француз Корентен Муте. Со счётом 6:3 первая партия осталась за 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема».

Первый сет продлился 44 минуты. Серб выполнил один эйс, допустил одну двойную ошибку, и реализовал два брейк-пойнта из трёх. Его соперник ни разу не подал навылет, не допустил двойных ошибок и использовал один брейк-пойнт из трёх.

Победитель данного противостояния в третьем круге сразится с победителем матча Денис Шаповалов (Канада) — Филип Мисолич (Австрия).

Напомним, 38-летний Джокович трижды выигрывал «Ролан Гаррос» – в 2016, 2021 и 2023 годах.