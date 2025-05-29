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Новак Джокович — Корентен Муте: серб взял первый сет в матче второго круга «Ролан Гаррос»

Новак Джокович — Корентен Муте: серб взял первый сет в матче второго круга «Ролан Гаррос»
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Завершился первый сет в матче второго круга мужского турнира в рамках «Ролан Гаррос» — 2025, в котором встречаются шестая ракетка мира серб Новак Джокович и 73-й номер рейтинга ATP француз Корентен Муте. Со счётом 6:3 первая партия осталась за 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема».

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 18:35 МСК
Корентен Муте
73
Франция
Корентен Муте
К. Муте
3-й сет
0 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		2 4
6 		6 2
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Первый сет продлился 44 минуты. Серб выполнил один эйс, допустил одну двойную ошибку, и реализовал два брейк-пойнта из трёх. Его соперник ни разу не подал навылет, не допустил двойных ошибок и использовал один брейк-пойнт из трёх.

Победитель данного противостояния в третьем круге сразится с победителем матча Денис Шаповалов (Канада) — Филип Мисолич (Австрия).

Напомним, 38-летний Джокович трижды выигрывал «Ролан Гаррос» – в 2016, 2021 и 2023 годах.

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