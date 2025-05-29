Новак Джокович — Корентен Муте: серб взял первый сет в матче второго круга «Ролан Гаррос»
Поделиться
Завершился первый сет в матче второго круга мужского турнира в рамках «Ролан Гаррос» — 2025, в котором встречаются шестая ракетка мира серб Новак Джокович и 73-й номер рейтинга ATP француз Корентен Муте. Со счётом 6:3 первая партия осталась за 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема».
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 18:35 МСК
73
Корентен Муте
К. Муте
3-й сет
0 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|2
|4
|
|6
|2
6
Новак Джокович
Н. Джокович
Первый сет продлился 44 минуты. Серб выполнил один эйс, допустил одну двойную ошибку, и реализовал два брейк-пойнта из трёх. Его соперник ни разу не подал навылет, не допустил двойных ошибок и использовал один брейк-пойнт из трёх.
Победитель данного противостояния в третьем круге сразится с победителем матча Денис Шаповалов (Канада) — Филип Мисолич (Австрия).
Напомним, 38-летний Джокович трижды выигрывал «Ролан Гаррос» – в 2016, 2021 и 2023 годах.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 мая 2025
-
20:57
-
20:54
-
20:32
-
20:18
-
20:12
-
20:08
-
20:01
-
19:48
-
19:36
-
19:34
-
19:19
-
18:56
-
18:55
-
18:18
-
18:06
-
17:34
-
17:18
-
17:02
-
16:56
-
16:53
-
16:52
-
16:49
-
16:33
-
16:13
-
16:04
-
15:51
-
15:43
-
15:39
-
15:34
-
15:31
-
15:20
-
15:01
-
14:54
-
14:53
-
14:45