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Мирра Андреева/Диана Шнайдер — Хейли Баптист/Эшлин Крюгер, результат матча 29 мая 2025 года, счет 2:0, первый круг «Ролан Гаррос»

Андреева и Шнайдер вышли во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв Баптист и Крюгер
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В Париже завершился поединок первого круга женского турнира парного разряда в рамках «Ролан Гаррос» — 2025, в котором россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер нанесли поражение американскому дуэту Хейли Баптист/Эшлин Крюгер со счётом 6:3, 6:0.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1-й круг
29 мая 2025, четверг. 18:25 МСК
Хейли Баптист
США
Хейли Баптист
Эшлин Крюгер
США
Эшлин Крюгер
Х. Баптист Э. Крюгер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		0
6 		6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

Продолжительность матча составила ровно 1 час.

Россиянки выполнили один эйс, допустили три двойные ошибки и реализовали 7 брейк-пойнтов из 16. Их соперницы два раза подали навылет, один раз ошиблись на подаче и использовали два брейк-пойнта из четырёх.

Во втором круге соперницами российского дуэта станут британка Майя Лумсден и Сабрина Сантамария из США.

Отметим, что Шнайдер уже завершила своё выступление в одиночном разряде, уступив во втором круге украинке Даяне Ястремской.

Турнирная сетка парного разряда "Ролан Гаррос" у женщин
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