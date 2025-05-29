Андреева и Шнайдер вышли во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв Баптист и Крюгер

В Париже завершился поединок первого круга женского турнира парного разряда в рамках «Ролан Гаррос» — 2025, в котором россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер нанесли поражение американскому дуэту Хейли Баптист/Эшлин Крюгер со счётом 6:3, 6:0.

Продолжительность матча составила ровно 1 час.

Россиянки выполнили один эйс, допустили три двойные ошибки и реализовали 7 брейк-пойнтов из 16. Их соперницы два раза подали навылет, один раз ошиблись на подаче и использовали два брейк-пойнта из четырёх.

Во втором круге соперницами российского дуэта станут британка Майя Лумсден и Сабрина Сантамария из США.

Отметим, что Шнайдер уже завершила своё выступление в одиночном разряде, уступив во втором круге украинке Даяне Ястремской.