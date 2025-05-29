Андреева и Шнайдер вышли во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв Баптист и Крюгер
Поделиться
В Париже завершился поединок первого круга женского турнира парного разряда в рамках «Ролан Гаррос» — 2025, в котором россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер нанесли поражение американскому дуэту Хейли Баптист/Эшлин Крюгер со счётом 6:3, 6:0.
Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1-й круг
29 мая 2025, четверг. 18:25 МСК
Хейли Баптист
Эшлин Крюгер
Х. Баптист Э. Крюгер
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|0
|
|6
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Продолжительность матча составила ровно 1 час.
Россиянки выполнили один эйс, допустили три двойные ошибки и реализовали 7 брейк-пойнтов из 16. Их соперницы два раза подали навылет, один раз ошиблись на подаче и использовали два брейк-пойнта из четырёх.
Во втором круге соперницами российского дуэта станут британка Майя Лумсден и Сабрина Сантамария из США.
Отметим, что Шнайдер уже завершила своё выступление в одиночном разряде, уступив во втором круге украинке Даяне Ястремской.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 мая 2025
-
20:57
-
20:54
-
20:32
-
20:18
-
20:12
-
20:08
-
20:01
-
19:48
-
19:36
-
19:34
-
19:19
-
18:56
-
18:55
-
18:18
-
18:06
-
17:34
-
17:18
-
17:02
-
16:56
-
16:53
-
16:52
-
16:49
-
16:33
-
16:13
-
16:04
-
15:51
-
15:43
-
15:39
-
15:34
-
15:31
-
15:20
-
15:01
-
14:54
-
14:53
-
14:45