Мирра Андреева ответила, есть ли в расписании «Ролан Гаррос» предвзятость к женщинам

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о спорах вокруг расписания «Ролан Гаррос» — 2025.

— Не считаете, что в расписании есть предвзятость к женскому теннису? Например, вчера Соболенко играла на Сюзан Ленглен, а на Филипп Шатрье играл Руне. Она — номер один в мире, а он — 10-й. Что думаете об этом?

– Не думаю, что могу высказываться по этой теме, мне нужно больше опыта, чтобы комментировать такие вещи. Конечно, было бы здорово поставить Соболенко на Филипп Шатрье, но, думаю, у организаторов были причины поставить её на Сюзан Ленглен, а Руне — на Филипп Шатрье. Если бы я была в такой ситуации, я была бы рада сыграть на Сюзан Ленглен, на мой взгляд, это тоже очень красивый корт. Но чтобы комментировать такие вопросы, мне надо подольше поиграть в туре, набраться опыта, — сказала Мирра на пресс-конференции.