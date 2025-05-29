Бадоса пробилась в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025, где может сразиться с Касаткиной

10-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции – 2025.

В матче второго круга Бадоса (10) со счётом 3:6, 6:4, 6:4 обыграла 80-ю ракетку мира из Румынии Елену-Габриэлу Русе.

Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 20 минут. В её рамках Бадоса пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Русе восемь эйсов, шесть двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.

Следующей соперницей Бадосы на «Ролан Гаррос» станет победительница поединка Дарья Касаткина (Австралия, 17) — Леолия Жанжан (Франция, WC).