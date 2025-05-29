Бадоса пробилась в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025, где может сразиться с Касаткиной
Поделиться
10-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции – 2025.
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 17:20 МСК
80
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|4
|
|6
|6
10
Паула Бадоса
П. Бадоса
В матче второго круга Бадоса (10) со счётом 3:6, 6:4, 6:4 обыграла 80-ю ракетку мира из Румынии Елену-Габриэлу Русе.
Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 20 минут. В её рамках Бадоса пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Русе восемь эйсов, шесть двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.
Следующей соперницей Бадосы на «Ролан Гаррос» станет победительница поединка Дарья Касаткина (Австралия, 17) — Леолия Жанжан (Франция, WC).
Материалы по теме
Комментарии
- 29 мая 2025
-
20:57
-
20:54
-
20:32
-
20:18
-
20:12
-
20:08
-
20:01
-
19:48
-
19:36
-
19:34
-
19:19
-
18:56
-
18:55
-
18:18
-
18:06
-
17:34
-
17:18
-
17:02
-
16:56
-
16:53
-
16:52
-
16:49
-
16:33
-
16:13
-
16:04
-
15:51
-
15:43
-
15:39
-
15:34
-
15:31
-
15:20
-
15:01
-
14:54
-
14:53
-
14:45