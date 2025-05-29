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Паула Бадоса — Елена-Габриэла Русе, результат матча 29 мая 2025 года, счет 2:1, второй круг «Ролан Гаррос»

Бадоса пробилась в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025, где может сразиться с Касаткиной
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10-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции – 2025.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 17:20 МСК
Елена-Габриэла Русе
80
Румыния
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 4
3 		6 6
         
Паула Бадоса
10
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

В матче второго круга Бадоса (10) со счётом 3:6, 6:4, 6:4 обыграла 80-ю ракетку мира из Румынии Елену-Габриэлу Русе.

Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 20 минут. В её рамках Бадоса пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Русе восемь эйсов, шесть двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.

Следующей соперницей Бадосы на «Ролан Гаррос» станет победительница поединка Дарья Касаткина (Австралия, 17) — Леолия Жанжан (Франция, WC).

Сетка «Ролан Гаррос» - 2025 (Ж)
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