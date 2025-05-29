«У меня были мурашки». Бадоса поблагодарила болельщиков после победы над Русе
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Десятая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса высказалась о победе над румынкой Еленой-Габриэлой Русе (3:6, 6:4, 6:4) в матче второго круга «Ролан Гаррос» — 2025.
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 17:20 МСК
80
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе
Окончен
1 : 2
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|6
|6
10
Паула Бадоса
П. Бадоса
«У меня не было ни сил, ни энергии, это вы всё время толкали меня вперёд. Я снова провалилась во втором сете, однако вы придали мне импульс. Спасибо моей команде, но особенно вам. В последней игре у меня были мурашки по коже», — сказала Бадоса в интервью на корте.
В третьем круге испанская теннисистка сразится с победительницей противостояния Дарья Касаткина (Австралия) — Леолия Жанжан (Франция).
Действующей победительницей «Ролан Гаррос» является польская теннисистка Ига Швёнтек. Призовой фонд текущего женского турнира составил € 56 352 000.
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