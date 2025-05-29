«У меня были мурашки». Бадоса поблагодарила болельщиков после победы над Русе

Десятая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса высказалась о победе над румынкой Еленой-Габриэлой Русе (3:6, 6:4, 6:4) в матче второго круга «Ролан Гаррос» — 2025.

«У меня не было ни сил, ни энергии, это вы всё время толкали меня вперёд. Я снова провалилась во втором сете, однако вы придали мне импульс. Спасибо моей команде, но особенно вам. В последней игре у меня были мурашки по коже», — сказала Бадоса в интервью на корте.

В третьем круге испанская теннисистка сразится с победительницей противостояния Дарья Касаткина (Австралия) — Леолия Жанжан (Франция).

Действующей победительницей «Ролан Гаррос» является польская теннисистка Ига Швёнтек. Призовой фонд текущего женского турнира составил € 56 352 000.