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Кудерметова и Мертенс не отдали ни гейма Пановой и Кристиан в первом круге «Ролан Гаррос»

В Париже завершился поединок первого круга женского турнира парного разряда в рамках «Ролан Гаррос» — 2025, в котором россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс нанесли поражение российско-румынскому дуэту Александра Панова/Жаклин Кристиан со счётом 6:0, 6:0.

Продолжительность матча составила 50 минут. Победительницы выполнили три эйса, допустили две двойные ошибки и реализовали шесть брейк-пойнтов из девяти. Их соперницы ни разу не подали навылет, допустили одну двойную ошибку и не реализовали за весь матч ни одного брейк-пойнта.

В следующем круге Кудерметова и Мертенс сразятся с российско-американской парой Екатерина Александрова/Питон Стирнс.

Отметим, что это 124-й розыгрыш Открытого чемпионата Франции в истории.