Кудерметова и Мертенс не отдали ни гейма Пановой и Кристиан в первом круге «Ролан Гаррос»
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В Париже завершился поединок первого круга женского турнира парного разряда в рамках «Ролан Гаррос» — 2025, в котором россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс нанесли поражение российско-румынскому дуэту Александра Панова/Жаклин Кристиан со счётом 6:0, 6:0.
Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1-й круг
29 мая 2025, четверг. 19:25 МСК
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|0
Жаклин Кристиан
Александра Панова
Ж. Кристиан А. Панова
Продолжительность матча составила 50 минут. Победительницы выполнили три эйса, допустили две двойные ошибки и реализовали шесть брейк-пойнтов из девяти. Их соперницы ни разу не подали навылет, допустили одну двойную ошибку и не реализовали за весь матч ни одного брейк-пойнта.
В следующем круге Кудерметова и Мертенс сразятся с российско-американской парой Екатерина Александрова/Питон Стирнс.
Отметим, что это 124-й розыгрыш Открытого чемпионата Франции в истории.
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