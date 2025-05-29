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«Это просто проявление эмоций». Мирра Андреева — о своём жесте по ходу матча с Крюгер

«Это просто проявление эмоций». Мирра Андреева — о своём жесте по ходу матча с Крюгер
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Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева объяснила свои эмоции по ходу матча второго круга на «Ролан Гаррос» — 2025. Россиянка одержала победу над американкой Эшлин Крюгер (35-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 12:10 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Эшлин Крюгер
35
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер

— Во втором сете вы в какой-то момент затрясли головой. О чём тогда думали? И второй вопрос — вам солнце мешало в какой-то момент на подаче?
— Я пару раз трясла головой, потому что была не слишком довольна тем, что происходило. Это просто проявление эмоций, но я рада, что продолжала играть, как будто ничего не случилось. Что касается подачи, не скажу, что дело было в солнце. Возможно, немного в ветре, он дул во все стороны. Не сказать, что он дул против меня или в другую сторону, он постоянно менялся, в этом и была загвоздка. Я решила просто не рисковать, а в концовке смогла снова нащупать свою подачу.

— Что скажете о сегодняшних условиях, сравните их с тем, что было до этого.
— Первый матч точно был немного другим, было пасмурно. А сегодня стояла отличная погода. Для меня разницы нет. Солнце — отлично, пасмурно — тоже отлично, значит, нет солнца, меня ничего не будет беспокоить. Но и сегодня солнце было, однако мне оно не мешало, — сказала Андреева на пресс-конференции.

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