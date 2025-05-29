Новак Джокович — Корентен Муте: серб повёл 2:0 по сетам во втором круге «Ролан Гаррос»

Завершился второй сет в матче второго круга мужского турнира в рамках «Ролан Гаррос» — 2025, в котором встречаются шестая ракетка мира серб Новак Джокович и 73-й номер рейтинга ATP француз Корентен Муте. Со счётом 6:2 вторая партия осталась за 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема». Он повёл по сетам со счётом 2-0.

Второй сет продлился 59 минут. В нём Джокович выполнил один эйс, не допустил двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 10. Его соперник два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал брейк-пойнтов.

Победитель данного противостояния в третьем круге сразится с победителем матча Денис Шаповалов (Канада) — Филип Мисолич (Австрия).

Напомним, 38-летний Джокович трижды выигрывал «Ролан Гаррос» – в 2016, 2021 и 2023 годах.