«Он ещё в подгузниках?» Винус Уильямс высказалась о 18-летнем Жоао Фонсеке
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Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Винус Уильямс высказалась о новом поколении игроков на примере 65-й ракетки мира 18-летнего бразильца Жоао Фонсеки.
«Пугает, что хорошие игроки так молоды. Фонсека… Сколько ему лет? Он ещё в подгузниках? Хотела бы я так бить в этом возрасте», — сказала Винус в эфире TNT Sports.
Сегодня, 29 мая, Фонсека вышел в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025. Во втором он со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4), 6:4 обыграл 34-летнего француза Пьер-Юга Эрбера (WC).
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 16:55 МСК
65
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6
|
|6 4
|4
147
Пьер-Юг Эрбер
П. Эрбер
Следующим соперником Фонсеки в Париже станет победитель матча Джек Дрейпер (Великобритания, 5) — Гаэль Монфис (Франция).
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