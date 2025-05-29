«Он ещё в подгузниках?» Винус Уильямс высказалась о 18-летнем Жоао Фонсеке

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Винус Уильямс высказалась о новом поколении игроков на примере 65-й ракетки мира 18-летнего бразильца Жоао Фонсеки.

«Пугает, что хорошие игроки так молоды. Фонсека… Сколько ему лет? Он ещё в подгузниках? Хотела бы я так бить в этом возрасте», — сказала Винус в эфире TNT Sports.

Сегодня, 29 мая, Фонсека вышел в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025. Во втором он со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4), 6:4 обыграл 34-летнего француза Пьер-Юга Эрбера (WC).

Следующим соперником Фонсеки в Париже станет победитель матча Джек Дрейпер (Великобритания, 5) — Гаэль Монфис (Франция).