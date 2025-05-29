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«Он ещё в подгузниках?» Винус Уильямс высказалась о 18-летнем Жоао Фонсеке

«Он ещё в подгузниках?» Винус Уильямс высказалась о 18-летнем Жоао Фонсеке
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Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Винус Уильямс высказалась о новом поколении игроков на примере 65-й ракетки мира 18-летнего бразильца Жоао Фонсеки.

«Пугает, что хорошие игроки так молоды. Фонсека… Сколько ему лет? Он ещё в подгузниках? Хотела бы я так бить в этом возрасте», — сказала Винус в эфире TNT Sports.

Сегодня, 29 мая, Фонсека вышел в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025. Во втором он со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4), 6:4 обыграл 34-летнего француза Пьер-Юга Эрбера (WC).

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 16:55 МСК
Жоао Фонсека
65
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		7 7 6
6 4 		6 4 4
             
Пьер-Юг Эрбер
147
Франция
Пьер-Юг Эрбер
П. Эрбер

Следующим соперником Фонсеки в Париже станет победитель матча Джек Дрейпер (Великобритания, 5) — Гаэль Монфис (Франция).

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