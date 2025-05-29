Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Жоао Фонсека превзошёл необычный рекорд Надаля в истории «Ролан Гаррос»

Жоао Фонсека превзошёл необычный рекорд Надаля в истории «Ролан Гаррос»
Комментарии

65-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека нанёс поражение французу Пьер-Югу Эрберу в матче второго круга «Ролан Гаррос» — 2025 со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4), 6:4. Этот успех помог бразильцу стать самым молодым игроком в истории, который вышел в третий круг мужского одиночного турнира «Ролан Гаррос» благодаря двум победам без потери сетов.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 16:55 МСК
Жоао Фонсека
65
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		7 7 6
6 4 		6 4 4
             
Пьер-Юг Эрбер
147
Франция
Пьер-Юг Эрбер
П. Эрбер

На данный момент Фонсеке 18 лет 277 дней. Ранее этот рекорд принадлежал легендарному Рафаэлю Надалю (18 лет 354 дня).

Напомним, в первом круге бразилец также в трёх сетах сломил сопротивление поляка Хуберта Хуркача.

Действующим победителем «Ролан Гаррос» у мужчин является испанский теннисист Карлос Алькарас. Призовой фонд соревнований составил € 56 352 000.

Материалы по теме
«Мечта сбылась». Фонсека — о дебюте на «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android