Жоао Фонсека превзошёл необычный рекорд Надаля в истории «Ролан Гаррос»
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65-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека нанёс поражение французу Пьер-Югу Эрберу в матче второго круга «Ролан Гаррос» — 2025 со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4), 6:4. Этот успех помог бразильцу стать самым молодым игроком в истории, который вышел в третий круг мужского одиночного турнира «Ролан Гаррос» благодаря двум победам без потери сетов.
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 16:55 МСК
65
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6
|
|6 4
|4
147
Пьер-Юг Эрбер
П. Эрбер
На данный момент Фонсеке 18 лет 277 дней. Ранее этот рекорд принадлежал легендарному Рафаэлю Надалю (18 лет 354 дня).
Напомним, в первом круге бразилец также в трёх сетах сломил сопротивление поляка Хуберта Хуркача.
Действующим победителем «Ролан Гаррос» у мужчин является испанский теннисист Карлос Алькарас. Призовой фонд соревнований составил € 56 352 000.
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