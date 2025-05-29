Жоао Фонсека превзошёл необычный рекорд Надаля в истории «Ролан Гаррос»

65-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека нанёс поражение французу Пьер-Югу Эрберу в матче второго круга «Ролан Гаррос» — 2025 со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4), 6:4. Этот успех помог бразильцу стать самым молодым игроком в истории, который вышел в третий круг мужского одиночного турнира «Ролан Гаррос» благодаря двум победам без потери сетов.

На данный момент Фонсеке 18 лет 277 дней. Ранее этот рекорд принадлежал легендарному Рафаэлю Надалю (18 лет 354 дня).

Напомним, в первом круге бразилец также в трёх сетах сломил сопротивление поляка Хуберта Хуркача.

Действующим победителем «Ролан Гаррос» у мужчин является испанский теннисист Карлос Алькарас. Призовой фонд соревнований составил € 56 352 000.